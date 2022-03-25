Финансовые новости
- |
- 25.03.22
- |
- 09:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США выделят более 1 млрд долларов гуманитарной помощи Украине
08:25 25.03.2022 |
Вашингтон решил перечислить на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны, более 1 млрд долларов. Об этом сообщил в ходе конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг, 24 марта, президент США Джо Байден, передает корреспондент DW.
"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты готовы выделить более 1 млрд долларов гуманитарной помощи, чтобы поддержать миллионы украинцев, которых коснулась война в Украине", - заявил глава Белого дома. "Многие украинские беженцы захотят остаться в Европе, поближе к своим домам. Но мы тоже примем 100 тысяч украинцев в США, обращая особое внимание на воссоединение семей", - добавил Байден.
320 миллионов - на демократию и права человека
Кроме того президент США сообщил о намерении выделить 320 млн долларов на поддержку "устойчивости демократии и защиту прав человека в Украине и соседних странах". О каких именно странах идет речь и на какие цели предназначены эти деньги, он не уточнил.
Джо Байден также напомнил, что более чем за год его пребывания в должности президента США Вашингтон выделил Киеву более 2 млрд долларов военной помощи. По его словам, оружие поступает в Украину буквально в то время, пока он выступает на пресс-конференции.
Байден также высказался за исключение РФ из "Группы двадцати" (G20). Президент США отметил, однако, что это решение будет зависеть от всех стран-членов G20. Он также выступил за присутствие представителей Украины на заседаниях "большой двадцатки".
Президент США выступил по итогам саммитов НАТО и "большой семерки", прошедших в штаб-квартире альянса. После этого Байден поехал в центр Брюсселя на саммит ЕС. Это первый случай участия президента США в регулярном заседании Европейского Совета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон о льготном импорте и отменила налог на недвижимость в зоне боевых действий
ТОП-НОВОСТИ
|Путин приказал продавать газ только за рубли. Что это было?
|Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей
|Референдум о конце войны. Что может пойти не так у Зеленского
|Очковтирательство и голимый пиар: эксперт объяснил, чем на самом деле являются гиперзвуковые руZZкие ракеты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент Еврокомиссии: РФ больше не сможет использовать энергетику для шантажа
|Канада увеличит экспорт нефти, чтобы заместить в ЕС сырье из России
|Австралия вводит санкции против Лукашенко и российских пропагандистов
|Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо - японский МИД
|Саммит ЕС поддержал создание Трастового фонда солидарности с Украиной
|Байден поддержал предложение исключить Россию из «группы двадцати»
|ЕС признает европейские устремления Украины и предлагает Еврокомиссии представить свое мнение – выводы саммита ЕС
Это интересно
|На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram
|AMD выпустила EPYC Milan-X — серверные процессоры с огромным кешем
|Volkswagen создала совместные предприятия для добычи и переработки никеля и кобальта для электромобильных аккумуляторов
|Настоящая нанотехнология: учёные представили энергонезависимые частотные резонаторы из стеклянных нанострун
|Представлен Redmi K50 — первый в мире смартфон на платформе Dimensity 8100
|Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro
|Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году