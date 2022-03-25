США выделят более 1 млрд долларов гуманитарной помощи Украине

Вашингтон решил перечислить на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны, более 1 млрд долларов. Об этом сообщил в ходе конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг, 24 марта, президент США Джо Байден, передает корреспондент DW.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты готовы выделить более 1 млрд долларов гуманитарной помощи, чтобы поддержать миллионы украинцев, которых коснулась война в Украине", - заявил глава Белого дома. "Многие украинские беженцы захотят остаться в Европе, поближе к своим домам. Но мы тоже примем 100 тысяч украинцев в США, обращая особое внимание на воссоединение семей", - добавил Байден.

320 миллионов - на демократию и права человека

Кроме того президент США сообщил о намерении выделить 320 млн долларов на поддержку "устойчивости демократии и защиту прав человека в Украине и соседних странах". О каких именно странах идет речь и на какие цели предназначены эти деньги, он не уточнил.

Джо Байден также напомнил, что более чем за год его пребывания в должности президента США Вашингтон выделил Киеву более 2 млрд долларов военной помощи. По его словам, оружие поступает в Украину буквально в то время, пока он выступает на пресс-конференции.

Байден также высказался за исключение РФ из "Группы двадцати" (G20). Президент США отметил, однако, что это решение будет зависеть от всех стран-членов G20. Он также выступил за присутствие представителей Украины на заседаниях "большой двадцатки".

Президент США выступил по итогам саммитов НАТО и "большой семерки", прошедших в штаб-квартире альянса. После этого Байден поехал в центр Брюсселя на саммит ЕС. Это первый случай участия президента США в регулярном заседании Европейского Совета.