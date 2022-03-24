Байден надеется, что Китай не будет помогать оказавшейся под санкциями России

Президент США Джо Байден сообщил, что надеется на то, что Китай не будет помогать РФ в войне против Украины, поскольку Пекин понимает, что его экономические будущие намного более тесно связано с Западом, чем с Россией.

"Я думаю, что Китай понимает, что его экономические будущие намного более тесно связано с Западом, чем с Россией. Потому я надеюсь, что он не будет вовлечен", - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

Байден добавил, что у него был очень откровенный разговор с главой КНР Си Цзиньпином.

"Я не угрожал, но я четко заявил ему, чтобы убедиться, что он понимает последствия, если он будет помогать России, как сообщалось и как ожидалось. Я не угрожал, но указал на количество американских и заграничных корпораций, которые вышли из России в результате их варварского поведения", - рассказал президент.

Байден сказал, что знает об интересе Си Цзиньпина к тому, чтобы иметь экономические связи и экономический рост с Европой и США, потому указал главе КНР на то, что он подвергнет себя значительному риску, если он решить поддержать Россию.