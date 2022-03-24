Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции - OFAC

Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ. Соответствующее разъяснение опубликовал в четверг OFAC.

"Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ, покрывается существующими санкциями", - сказано в сообщении подразделения американского Минфина, отвечающего за правоприменение в области санкционных режимов.

Резиденты США (OFAC перечисляет, например, дилеров рынка золота, индивидуальных трейдеров, переработчиков, финансовые институты) не имеют права совершать сделки с золотом, в которые вовлечены лица из санкционных списков, говорится в новом пункте списка вопросов и ответов, опубликованном в четверг. Запрет распространяется на сделки с ЦБ РФ, Минфином и ФНБ, подчеркивается в документе.

Лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия, поэтому резиденты США, в том числе участники рынка золота, должны проявлять бдительность, совершая сделки, пишет OFAC.

На конец января стоимость монетарного золота в международных резервах РФ составляла $132,26 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы вслед за валютными заблокировать и золотые резервы России, сообщали на этой неделе американские СМИ со ссылкой на источники. Сохранит ли эта инициатива актуальность после публикации нового разъяснения OFAC, пока не сообщалось.