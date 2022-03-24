Финансовые новости
- |
- 24.03.22
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Спецгруппа в США разрабатывает ответ на применение Россией ядерного оружия
17:24 24.03.2022 |
Администрация США создала специальную группу под названием "Тигр", которая разрабатывает ответные меры Соединенных Штатов и их союзников на случай использования Россией оружия массового поражения - химического, биологического или ядерного, сообщила в четверг, 24 марта, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.
В то же время, как отмечает издание, Белый дом оценивает риски применения Россией ядерного оружия как невысокие. По сведениям NYT, группа "Тигр" рассматривает также сценарии вторжения РФ в страны НАТО с целью остановки конвоев с оружием для Украины и распространения войны на территорию Молдовы и Грузии. Еще одна задача спецгруппы - установить, в каком случае НАТО могла бы отправить войска в Украину.
Спецгруппа "Тигр" была создана 28 февраля по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ее состав входят официальные лица, работающие в сфере нацбезопасности. Участники группы проводят закрытые встречи трижды в неделю.
Укрепление геополитических позиций США
Кроме того в Белом доме работает еще одна группа, которая изучает пути укрепления геополитических позиций США после решения президента России Владимира Путина начать войну против Украины.
27 февраля Путин поручил перевести "силы сдерживания РФ" на особый режим боевого дежурства. Он обосновал это тем, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания" в адрес России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN 22 марта не исключил применения Россией ядерного оружия "в случае угрозы существованию" его страны. Как пояснил Песков, такое основание содержится в концепции национальной безопасности России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон о льготном импорте и отменила налог на недвижимость в зоне боевых действий
ТОП-НОВОСТИ
|Путин приказал продавать газ только за рубли. Что это было?
|Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей
|Референдум о конце войны. Что может пойти не так у Зеленского
|Очковтирательство и голимый пиар: эксперт объяснил, чем на самом деле являются гиперзвуковые руZZкие ракеты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спецгруппа в США разрабатывает ответ на применение Россией ядерного оружия
|RWE и OGE намерены создать в Германии первую водородную сеть к 2030г
|Швейцария заморозила российские активы на 6 млрд долларов
|Болгария отменила схему «золотых паспортов» для привлечения богатых иностранцев
|США ввели санкции против депутатов Госдумы, главы Сбербанка и 48 компаний ОПК
|Российские военные заводы останавливаются из-за нехватки деталей – Генштаб
Это интересно
|На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram
|AMD выпустила EPYC Milan-X — серверные процессоры с огромным кешем
|Volkswagen создала совместные предприятия для добычи и переработки никеля и кобальта для электромобильных аккумуляторов
|Настоящая нанотехнология: учёные представили энергонезависимые частотные резонаторы из стеклянных нанострун
|Представлен Redmi K50 — первый в мире смартфон на платформе Dimensity 8100
|Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro
|Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году