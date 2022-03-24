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Швейцария заморозила российские активы на 6 млрд долларов
17:13 24.03.2022 |
Швейцарское правительство заморозило российские активы на сумму около 5,75 млрд швейцарских франков (6,17 млрд долларов). На эти активы распространяются санкции, и сумма, вероятно, возрастет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Сегодня я впервые могу дать вам информацию о сумме замороженных средств. На сегодняшний день SECO была уведомлена о средствах и активах на общую сумму около 5,75 млрд швейцарских франков", - сказал Эрвин Холлингер, высокопоставленный чиновник Государственного агентства Секретариата по экономическим вопросам (SECO), реализующего надзор за санкциями.
Активы включают в себя ряд объектов недвижимости в кантонах, которые служили туристическими курортами, сказал он на пресс-конференции в Берне.
SECO до сих пор отказывалась оценивать размер активов, замороженных или потенциально подлежащих санкциям. Однако нейтральная страна начала принимать санкции Европейского Союза против России в связи с ее вторжением в Украину.
Как отметил Холлингер цифра в более чем 5 миллиардов франков относится текущему моменту. "После поступления новых сообщений и потенциальных дополнений к санкционным спискам ЕС, что также предполагает Швейцария, вполне вероятно, что это число еще больше возрастет", - сказал он.
Давление на Швейцарию - популярное направление для московской элиты и место хранения российского богатства - усилилось, чтобы быстрее выявить и заморозить активы сотен россиян, попавших под санкции.
По оценкам швейцарской банковской ассоциации, в ее банках находится до 213 млрд долларов российского капитала.
Холлингер предостерег от соотнесения общего российского богатства в стране с суммой, на которую распространяются санкции. "Не каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет активы в Швейцарии. И, с другой стороны, не каждый россиянин, владеющий активами в Швейцарии, одновременно находится в санкционных списках", - сказал он.
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