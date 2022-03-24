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Болгария отменила схему «золотых паспортов» для привлечения богатых иностранцев
17:01 24.03.2022 |
Парламент Болгарии отменил в четверг схему "золотых паспортов", позволяющую богатым иностранцам покупать гражданство в стране ЕС, если они инвестировали всего 1 миллион левов (562 366 долларов).
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
После широкой критики со стороны Еврокомиссии законодатели балканской страны прекратили действие схемы, согласно которой более 100 иностранцев, преимущественно из России, Китая и Ближнего Востока, получили паспорта с 2013 года.
Решение было одобрено спустя несколько дней после того, как Европейский парламент призвал ЕС запретить подобные схемы "золотых паспортов" до 2025 года и немедленно прекратить выдачу виз и паспортов богатым россиянам в обмен на инвестиции на фоне российского вторжения в Украину.
Согласно утвержденным законодательным изменениям, Болгария отменит текущие заявки по этой схеме, в то время как ее агентство безопасности будет проверять уже предоставленное гражданство с возможностью его отмены.
Брюссель настаивает на том, чтобы Болгария, а также Кипр и Мальта прекратили свои схемы продажи паспортов с 2019 года, заявляя, что они подвергают ЕС рискам, связанным с безопасностью, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.
Ранее Мальта, резко сменив позицию, отстранила россиян и белорусов от своей схемы "золотых паспортов".
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