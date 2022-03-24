США ввели санкции против депутатов Госдумы, главы Сбербанка и 48 компаний ОПК

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении более 400 физических и юридических лиц из России, в том числе компаний оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он объявил 24 марта, сообщает "Европейская правда".

"Объявляю дополнительные санкции в отношении более 400 представителей российской элиты, депутатов и компаний оборонно-промышленного сектора в ответ на войну по решению Путина против Украины. Они лично выиграют от политики Кремля и должны ощутить последствия этого", - заявил президент США.

В более детальном сообщении Министерства финансов отмечается, что под санкции попадают глава Сбербанка Герман Греф, 328 депутатов Госдумы РФ и сама Госдума и 48 компаний оборонно-промышленного сектора.

"Сегодняшнее решение отрезает эти 48 компаний от западных технологических и финансовых ресурсов, которые будут иметь глубокие и долгосрочные последствия на оборонно-промышленную базу России и цепочки поставки", - отмечает Минфин. Санкции скоординированы с санкционными решениями ЕС, Великобритании и Канады.

Также Министерство финансов США обнародовало новые указания по транзакциям с Центральным банком РФ, касающимся золота.

Напомним, 11 марта США ввели санкции против 12 депутатов Госдумы, теперь список пополнился на 328 человек.