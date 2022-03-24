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Япония планирует удвоить гуманитарную помощь и кредиты Украине
11:24 24.03.2022 |
Правительство Японии рассматривает возможность предоставления Украине и соседним странам дополнительной гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов. Эта сумма будет выделена в дополнение к уже объявленной помощи в размере 100 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.
Правительство также рассматривает возможность удвоения экстренных кредитов Украине до 200 миллионов долларов и направления медицинских работников Сил самообороны для поддержки украинских беженцев в Польше и других соседних странах.
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что планирует представить новые меры поддержки Украины со стороны Японии на саммите G7, который должен состояться в четверг в Брюсселе.
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