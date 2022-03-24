КНДР испытала новый тип межконтинентальной баллистической ракеты - Минобороны Японии

КНДР в четверг провела испытания нового типа межконтинентальный баллистической ракеты, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на Минобороны Японии.

По данным японских военных, ее полет продолжался более 70 минут, за которые ракета преодолела примерно 1,1 тыс. км. При полете ракета поднялась на высоту в 6 тыс. км.

В итоге, согласно информации от береговой охраны Японии, ракета упала в Японском море примерно в 170 км от японской префектуры Аомори в пределах японской исключительной экономической зоны. При этом никакого ущерба нанесено не было, отмечает "Киодо".

В свою очередь агентство "Рёнхап" сообщило, что Минобороны Южной Кореи оценило дальность полета северокорейской ракеты в 1080 км, а высоту - в 6,2 тыс. км.

После испытаний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с их осуждением, а также собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что этот ракетный запуск стал нарушением моратория КНДР на испытания подобных ракет.

Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Только в январе Северная Корея провела семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.