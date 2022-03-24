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Франция провела испытания модернизированной ядерной ракеты
10:58 24.03.2022 |
Воздушно-космические силы (ВКС) Франции провели испытания модернизированной ракеты класса "воздух - земля" средней дальности (ASMPA), способной нести ядерный заряд.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на радиостанцию Europe 1, об этом говорится в заявлении министра обороны Франции
"Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовольствие в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда", - говорится в заявлении.
"Этот успех знаменует собой вступление в фазу производства обновленной ракеты ASMPA, являющейся необходимым условием перед ее вступлением на вооружение Стратегических ВВС Воздушно-космических Сил и Ядерных Военно-Морских Сил ВМС Франции", - уточняется в заявлении.
Как отмечается, Франция является единственной страной в Европейском Союзе, чья армия имеет ядерное оружие, которое могут использовать как подлодки с ядерными баллистическими ракетами, так и самолеты Rafale, оснащенные ASMPA.
Напомним, агрессия РФ против Украины заставила Францию задуматься о нынешнем состоянии ее вооруженных сил.
В частности, депутаты французского парламента заявили, что боеприпасов, которые сейчас находятся на складах армии, хватит только "на четыре дня интенсивного конфликта".
А президент президент Макрон, вспомнив свое противоречивое заявление, сделанное в 2019 году, о том, что НАТО переживает "смерть мозга", уточнил, что война в Украине стала для военного альянса "электрошоком".
"Война, начатая президентом Путиным, вносит ясность и создает у наших границ и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение НАТО", - сказал Макрон.
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