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США и ЕС обвиняют Россию в совершении военных преступлений
08:21 24.03.2022 |
Американские власти собрали доказательства для обвинения российских военнослужащих в совершении военных преступлений в ходе войны против Украины. Об этом в среду, 23 марта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Американское правительство, исходя из доступной в настоящее время информации, пришло к выводу, что вооруженные силы России совершили на территории Украины военные преступления, указал он. По его словам, существуют многочисленные достоверные доказательства неизбирательных обстрелов, нападений на мирных жителей и других преступлений.
Американские оценки базируются как на данных открытых источников, так и на информации спецслужб. В частности, Блинкен обвинил российских военных в разрушении жилых домов, школ, больниц, критической инфраструктуры, гражданского автотранспорта, торговых центров и машин скорой помощи, а также в гибели и ранении тысяч мирных жителей.
США намерены добиться судебного расследования
Схожую позицию озвучил и глава Евросовета Шарль Мишель: "Мы видим, что Россия преимущественно наносит удары по мирному населению, беря на прицел больницы, школы, гуманитарные коридоры". Он призвал немедленно прекратить подобную преступную тактику.
Блинкен заявил, что США намерены добиться расследования военных преступлений в судебном порядке.
Специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак подчеркнула, что США собирают информацию о возможных военных преступлениях на территории Украины и эти данные будут переданы международным организациям и иностранным государствам. Окончательное решение об индивидуальной ответственности будут приниматься судами, заявила она.
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