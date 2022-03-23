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Послы ЕС одобрили выделение Украине 500 млн евро на военную помощь
17:41 23.03.2022 |
Послы Евросоюза одобрили предоставление Украине 500 млн евро на военную помощь.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".
"Послы ЕС сегодня утвердили дополнительные 500 млн евро для Украины на покупку вооружения. Письменная процедура завершается в 17:00", - сообщил Джозвяк.
Напомним, 21 марта главный дипломат ЕС сообщил, что страны-члены достигли политического согласия по поводу дополнительных 500 млн для Украины в рамках Европейского фонда мирных возможностей.
Он также заверил, что ЕС готов к дальнейшим ограничительным мерам, в координации с партнерами для того, чтобы продолжать оказывать давление на Россию.
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