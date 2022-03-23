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Суд в Страсбурге решил рассматривать иски против РФ, несмотря на исключение из Совета Европы
15:34 23.03.2022 |
Европейский суд по правам человека решил рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы.
Об этом со ссылкой на соответствующее решение сообщил советник министра юстиции Иван Лищина на своей странице в Facebook.
Суд, в частности, решил, что Российская Федерация перестанет быть ответственной стороной в случае нарушения Европейской конвенции по правам человека 16 сентября 2022 года.
"Суд останется компетентным в рассмотрении дел, направленных против Российской Федерации по поводу нарушений Конвенции с учетом того, что они совершены до 16 сентября 2022 года", - говорится в решении.
При этом суд решил отменить предыдущее решение главы ЕСПЧ от 16 марта об остановке рассмотрения всех дел против РФ.
16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.
Ранее в Совете Европы отметили, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.
Перед этим Россия, поняв неизбежность своего исключения, сама подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.
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