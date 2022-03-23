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ЕС разрешил государственную помощь для компаний, пострадавших из-за войны в Украине
13:37 23.03.2022 |
Европейская комиссия одобрила временные меры, позволяющие государствам-членам прибегать к государственной помощи для поддержки экономики в контексте вторжения России в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.
"В этот критический момент Европейский Союз продолжает поддерживать Украину и ее народ. Мы должны противостоять этому жестокому вторжению, поскольку на кону также наша свобода", - заявила вице-президент Еврокомиссии, ответственная за конкурентную политику, Маргрете Вестагер.
Она подчеркнула, что санкции оказали серьезное влияние на российскую экономику.
"Эти санкции также влияют на европейскую экономику и будут продолжать это делать в ближайшие месяцы. Нам нужно смягчить экономическое влияние этой войны и поддержать сильно пострадавшие компании и сектора. И мы должны действовать слаженно.
Учитывая это, Комиссия позволит государствам-членам использовать гибкость, предусмотренную правилами государственной помощи, чтобы преодолеть эту беспрецедентную ситуацию, защищая при этом равные условия игры на едином рынке", - заявила Вестагер.
Одобренные меры позволят предоставлять ограниченные суммы помощи компаниям, пострадавшим от текущего кризиса или связанным с ним санкциям и контрсанкциям; обеспечить достаточную ликвидность для бизнеса; и компенсировать компаниям дополнительные расходы, понесенные из-за очень высоких цен на газ и электроэнергию.
Подконтрольные России субъекты будут исключены из сферы действия этих мер.
"Комиссия будет продолжать следить за ситуацией и оказывать необходимую поддержку правительствам и гражданам", - заявили в Еврокомиссии.
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