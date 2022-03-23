ЕС разрешил государственную помощь для компаний, пострадавших из-за войны в Украине

Европейская комиссия одобрила временные меры, позволяющие государствам-членам прибегать к государственной помощи для поддержки экономики в контексте вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

"В этот критический момент Европейский Союз продолжает поддерживать Украину и ее народ. Мы должны противостоять этому жестокому вторжению, поскольку на кону также наша свобода", - заявила вице-президент Еврокомиссии, ответственная за конкурентную политику, Маргрете Вестагер.

Она подчеркнула, что санкции оказали серьезное влияние на российскую экономику.

"Эти санкции также влияют на европейскую экономику и будут продолжать это делать в ближайшие месяцы. Нам нужно смягчить экономическое влияние этой войны и поддержать сильно пострадавшие компании и сектора. И мы должны действовать слаженно.

Учитывая это, Комиссия позволит государствам-членам использовать гибкость, предусмотренную правилами государственной помощи, чтобы преодолеть эту беспрецедентную ситуацию, защищая при этом равные условия игры на едином рынке", - заявила Вестагер.

Одобренные меры позволят предоставлять ограниченные суммы помощи компаниям, пострадавшим от текущего кризиса или связанным с ним санкциям и контрсанкциям; обеспечить достаточную ликвидность для бизнеса; и компенсировать компаниям дополнительные расходы, понесенные из-за очень высоких цен на газ и электроэнергию.

Подконтрольные России субъекты будут исключены из сферы действия этих мер.

"Комиссия будет продолжать следить за ситуацией и оказывать необходимую поддержку правительствам и гражданам", - заявили в Еврокомиссии.