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Никакая страна формата G20 не может исключить из него Россию - МИД Китая
13:08 23.03.2022 |
Ни одна страна-участница формата G20 не обладает правом исключить из него другую страну, в том числе Россию, сообщила в среду газета China Daily со ссылкой на МИД Китая.
"Россия - важный член G20, и ни один ее член не обладает правом убрать любую другую страну из этой группы", - заявил в среду представитель министерства иностранных дел (Китая - ИФ) Ван Вэньбинь, на которого ссылается China Daily.
Ранее на этой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в связи с ситуацией вокруг Украины США изучают с союзниками и партнерами вопрос об исключении России из G20.
Как сообщали СМИ, министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил ранее: "Во время встреч с министром торговли США Джиной Раймондо среди прочего мы внесли предложение исключить Россию из G20, оно нашло положительный отклик".
СМИ отмечали, что Польша предложила в "двадцатку" свою кандидатуру вместо России. Вопрос об участии России в "двадцатке" может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "семерки" в Брюсселе.
В то же время, источники СМИ выражали сомнения, что при голосовании по этому вопросу в G20 ряд стран, в частности, Китай и Индия, выступят против, в результате решение не будет принято.
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