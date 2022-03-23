Финансовые новости
- |
- 23.03.22
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Польша вышлет около 40 российских дипломатов за шпионаж - СМИ
11:07 23.03.2022 |
Польша вышлет из страны около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата - то есть за шпионаж.
Об этом стало известно изданию Onet из правительственных источников, сообщает "Европейская правда".
По полученным данным, посла России в Польше Сергея Андреева на этот счет в среду утром срочно вызвали в штаб-квартиру польского МИД.
Список российских дипломатов, которые, по мнению польских властей, вели на территории Польши несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях деятельность, насчитывает около 40 фамилий.
К ним относятся, в частности, сотрудники посольства России в Варшаве.
По словам информаторов издания, все эти дипломаты представляли угрозу безопасности Республики Польша, а их деятельность можно считать актами шпионажа в пользу иностранного государства.
Эта информация официально должна быть обнародована Министерством иностранных дел в среду днем.
Ранее сообщалось, что во вторник в интернете было распространено фото российского посольства в Варшаве, над которым поднимается дым.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Очковтирательство и голимый пиар: эксперт объяснил, чем на самом деле являются гиперзвуковые руZZкие ракеты
|В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды
|Кандидатский максимум: как Еврокомиссия будет подталкивать Украину к членству в ЕС
|Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Польша вышлет около 40 российских дипломатов за шпионаж - СМИ
|Sharp приостановила поставки продукции в Россию
|Дуда отклонит проект миротворческой миссии в Украине, если не получит одобрения США - СМИ
|Французский банк Credit Agricole прекратил деятельность в России
|США и Великобритания достигли тарифного соглашения
|США консультируются с партнерами по вопросу исключения России из G20 - советник президента США
Это интересно
|Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro
|Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году
|Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в 2021 году
|Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс
|Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев
|Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
|BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины