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США и Великобритания достигли тарифного соглашения
09:04 23.03.2022 |
США и Великобритания достигли тарифного соглашения, которое должно с 1 июня облегчить вход на американский рынок для британских стали и алюминия. Об этом во вторник, 22 марта, заявили представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай и министр торговли США Джина Раймондо.
Как уточняется в документе, заключенное соглашение "позволит исторически сложившимся устойчивым объемам сталелитейной и алюминиевой продукции из Великобритании поступать на американский рынок без применения (штрафных. - Ред.) тарифов" на основании статьи 232-й закона США "О расширении торговли" (Trade Expansion Act). Кроме того, в совместном заявлении Тай и Раймондо говорится, что новое торговое соглашение Вашингтона и Лондона должно противостоять недобросовестной торговой практике со стороны Китая, которая наносит ущерб американской промышленности и трудящимся.
В качестве ответной меры Лондон отменит пошлины на американские товары, в том числе виски, джинсы и мотоциклы, заявила, в свою очередь, министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.
Торговые споры Трампа
Торговый спор по поводу импорта в США стали и алюминия из Евросоюза был начат во время правления президента Дональда Трампа. Пошлины США, составлявшие 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия, были введены в 2018 году. Администрация Трампа обосновывала эти меры "защитой национальной безопасности". Впоследствии Великобритания вышла из состава ЕС. США и ЕС достигли соглашения в "войне тарифов" в 2021 году.
Противодействие Китаю
В заявлении Тэй и Раймондо также указано, что "любая британская сталелитейная компания, принадлежащая китайской организации, должна провести аудиторскую проверку своей финансовой документации в отношении возможного влияния со стороны правительства КНР". Результаты этих проверок должны быть предоставлены США.
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