США консультируются с партнерами по вопросу исключения России из G20 - советник президента США

В связи с ситуацией вокруг Украины США изучают с союзниками и партнерами вопрос об исключении России из "большой двадцатки", сообщил журналистам на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе", - сказал чиновник.

Он уточнил: "Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления".

Как сообщили СМИ, министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил ранее: "Во время встреч с министром торговли США Джиной Раймондо среди прочего мы внесли предложение исключить Россию из G20, оно нашло положительный отклик".

СМИ сообщают, что Польша предложила в "двадцатку" свою кандидатуру вместо России. Вопрос об участии России в "двадцатке" может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "семерки" в Брюсселе.