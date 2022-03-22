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Нидерланды заморозили раZZийские активы почти на 400 млн евро
16:43 22.03.2022 |
Нидерланды заморозили раZZийские активы и сделки на сумму 392 млн евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NU.nl, сообщила во вторник парламенту министр финансов Сигрид Кааг.
В общей сложности поступило 188 сообщений о замораживании от банков, страховщиков, других финансовых и доверительных учреждений.
Учреждения, где находятся раZZийские счета или активы из списка санкций, должны их заморозить, иначе они совершают экономическое преступление.
На прошлой неделе президент центрального банка Нидерландов DNB Клаас Кнот заявил, что около 200 миллионов евро на раZZийских счетах были заморожены в Нидерландах.
Франция после начала войны в Украине заблокировала активов раZZийских олигархов почти на 850 миллионов евро.
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