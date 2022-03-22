SEC сделала шаг к введению обязательного раскрытия климатической информации

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приняла в понедельник решение вынести на общественное обсуждение проект нормативного акта, вводящего обязательное раскрытие эмитентами информации о климатических рисках.

Проект предусматривает, что публичные компании должны будут раскрывать сведения об объемах выбросов парниковых газов, получать независимое подтверждение этих данных и включать их в свою отчетность.

Эмитентов обяжут объяснять, какое влияние климатические риски могут оказывать на бизнес в краткосрочной и долгосрочной перспективе, как компании идентифицируют эти риски и управляют ими, учитывают в стратегии; как планируют повышать долю возобновляемых источников энергии и каких расходов это потребует.

Новые правила, если они будут одобрены, "дадут инвесторам полную, сравнимую, пригодную для использования при принятии решений информацию", приводятся в пресс-релизе слова председателя SEС Гэри Генслера.

Сегодня, по его словам, инвесторы, управляющие активами на десятки миллиардов долларов, нуждаются в климатическом раскрытии, так как "климатические риски могут создавать значительные финансовые риски для компаний, и инвесторам нужна надежная информация об этих рисках при принятии решений".

"Наличие ясных правил даст выигрыш и компаниям, и инвесторам", - заявил Генслер.

Инициатива SEС означает самое большое за последние десятилетия изменение правил раскрытия информации на фондовом рынке.

Введение обязательного раскрытия климатической информации является важной частью повестки демократической администрации США. В пользу стандартизации ESG-информации (ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления - ИФ) выступают также крупнейшие глобальные фонды, банки.

В то же время республиканцы (их представитель в SEС проголосовал против новых правил) считают, что новые требования сильно увеличат нагрузку на бизнес и выходят за рамки мандата комиссии, предполагающего защиту прав инвесторов и раскрытие финансовой информации, существенной для инвесторов. Критики SEC сомневаются, что раскрываемые эмитентами данные будут надежными и сравнимыми, а также полезными при принятии инвестиционных решений.

Общественное обсуждение проекта, который насчитывает больше 500 страниц, продлится 60 дней. Затем SEC доработает правила в соответствии с полученными комментариями и проведет повторное голосование. Новые правила могут вступить в силу уже в 2024 году.

Большинство американских корпораций уже добровольно публикуют информацию об устойчивом развитии. В то же время сторонники обязательного ESG-раскрытия уверены, что без интеграции этой информации в регулярную отчетность, введения аудита данных и системы их контроля компании будут приукрашивать свои усилия в сфере устойчивого развития и приуменьшать климатические риски.

Одним из наиболее острых вопросов при обсуждении новых требований SEС является перспектива введения обязательного раскрытия информации о выбросах Scope 3 (углеродный след поставщиков, а также от использования и утилизации продукции компании).

В проекте акта SEС говорится, что раскрытие выбросов Scope 3 будет обязательным, если его объемы существенны или же если компания декларирует цели по снижению этих выбросов.

Например, если эмитент объявляет, что хочет стать углеродно-нейтральным к определенному сроку, то он должен будет указать, распространяется ли это на все выбросы, в том числе по цепочке поставок (то есть по Scope 3). Если да, то эти выбросы должны быть включены им в отчетность с 2025 г.

Чтобы снизить риски судебных исков, компании, согласно предложениям SEС, не будут нести ответственности за оценки по Scope 3, - в том случае, если они честно старались сделать их максимально достоверными.

Таким образом, большинство крупнейших компаний, скорее всего, будут обязаны раскрывать данные по выбросам Scope 3. В этом случае, например, Exxon Mobil должен будет подсчитать не только свои собственные выбросы парниковых газов, но и углеродный след от углеводородов, которые он поставляет на рынок, от их транспортировки, а также от выпуска оборудования для добычи, пишет The Wall Street Journal.

ESG-раскрытие становится сейчас обязательным также в Европе. В частности, в Великобритании крупнейшие публичные компании с этого года начинают публиковать сведения о климатически рисках в своей регулярной отчетности.