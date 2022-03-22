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Лидеры ЕС планируют согласовать создание Фонда солидарности с Украиной
13:13 22.03.2022 |
Лидеры стран ЕС на саммите 24-25 марта планируют согласовать создание Трастового фонда солидарности с Украиной.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, ознакомившемуся с проектом решения саммита.
"В последнем проекте выводов Совета ЕС говорится, что ЕС "по-прежнему готов быстро действовать с последующими скоординированными санкциями" как в отношении России, так и Беларуси. Он также "согласен на создание Трастового фонда солидарности с Украиной и призывает начать подготовку без промедления", - рассказал журналист в Twitter.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее рассказал о планах создания Фонда солидарности с Украиной для удовлетворения неотложных потребностей украинских граждан.
По планам фонд в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий.
Партнеры смогут внести свой вклад в фонд через международную конференцию доноров.
Между тем, чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.
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