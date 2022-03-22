Лидеры ЕС планируют согласовать создание Фонда солидарности с Украиной

Лидеры стран ЕС на саммите 24-25 марта планируют согласовать создание Трастового фонда солидарности с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, ознакомившемуся с проектом решения саммита.

"В последнем проекте выводов Совета ЕС говорится, что ЕС "по-прежнему готов быстро действовать с последующими скоординированными санкциями" как в отношении России, так и Беларуси. Он также "согласен на создание Трастового фонда солидарности с Украиной и призывает начать подготовку без промедления", - рассказал журналист в Twitter.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее рассказал о планах создания Фонда солидарности с Украиной для удовлетворения неотложных потребностей украинских граждан.

По планам фонд в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий.

Партнеры смогут внести свой вклад в фонд через международную конференцию доноров.

Между тем, чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.