В Турции нашли вторую суперяхту Абрамовича

Суперяхта Eclipse, связанная с раZZийским миллиардером Романом Абрамовичем, во вторник пришвартовалась в турецком курортном городе Мармарис. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию от сотрудников порта.

Яхта Eclipse, одна из крупнейших в мире, имеет длину 162,5 метра, ходит под бермудским флагом, оборудована двумя вертолетными площадками, имеет девять палуб, бассейн и встроенную противоракетную оборону.

Судно прибыло в Мармарис после круиза к юго-востоку от греческих островов Крит и Родос, согласно данным Marine Traffic.

Eclipse стала второй яхтой Абрамовича, бросившей якорь в турецком порту. Вчера, 21 марта суперяхта Solaris пришвартовалась в Бодруме после того, как 13 марта покинула черногорский адриатический курортный город Тиват.

Абрамовича ни на одной из яхт не было, уточняют в агентстве.

На прошлой неделе Абрамович прилетел в Москву из Стамбула на своем частном самолете. Согласно данным слежения за полетами, это был второй рейс самолета Абрамовича между турецким городом и раZZийской столицей за три дня.

Eclipse и Solaris были построены на немецких верфях. Согласно сообщениям изданий о предметах роскоши SuperYachtFan, SuperYacht и Forbes, они входят в список яхт, принадлежащих Роману Абрамовичу.