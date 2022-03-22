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Премьер Японии осудил раZZию за выход из консультаций по мирному договору
14:58 22.03.2022 |
Премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал решение министерства иностранных дел раZZии прекратить консультации по мирному договору. Позиция официальной Москвы является "несправедливой" и "абсолютно неприемлемой", заявил глава японского правительства в понедельник, 21 марта. Действия раZZии "силой и в одностороннем порядке изменяют статус-кво", приводит слова Кисиды агентство AFP.
Ранее в тот же день МИД ZZ объявил о выходе из переговоров с Японией. По мнению раZZиийского внешнеполитического ведомства, Япония занимает "откровенно недружественные позиции" и стремится нанести ущерб интересам ZZ. Кроме того, раZZии выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Япония вслед за Евросоюзом, США и рядом других стран ввела санкции в отношении раZZии в ответ на военное вторжение ZZ в Украину.
Южные Курилы - территориальный спор Японии и раZZии.
Острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это, ссылаясь на Симодский трактат 1855 года.
В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР "в качестве жеста доброй воли" готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Однако в Токио мирный договор подписать отказались.
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