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Европейские силы быстрого реагирования – ЕС утвердил первую оборонную стратегию
09:19 22.03.2022 |
Министры иностранных дел и обороны стран ЕС утвердили Стратегический компас - первую концепцию Евросоюза в сфере обороны и безопасности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Европейского совета.
Там отмечается, что концепция была утверждена "в то время, когда мы стали свидетелями возвращения войны в Европу".
Компас дает Европейскому Союзу план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года.
Ключевая норма этого плана - создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5 тысяч военнослужащих.
Кроме прочего, ЕС хочет проводить регулярные обучения на суше и на море, усилить - гражданские и военные миссии и операции ЕС CSDP (Совместная политика обороны и безопасности), в частности - быть готовым развернуть 200 полностью оснащенных экспертов этой миссии в течение 30 дней, " числе в сложных условиях".
"Угрозы растут, и цена бездействия понятна. Стратегический компас - это руководство к действию. Он определяет амбициозные пути развития нашей политики безопасности и обороны на следующее десятилетие", - приводится цитата главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Ожидается, что окончательное одобрение Стратегического компаса состоится 24-25 марта на заседании Европейского совета.
Напомним, работа над этой стратегией была основана на анализе угроз, завершенном в конце 2020 года. Этот секретный документ на основе разведывательных данных описывает, в частности, какие угрозы могут возникать со стороны России и Китая.
К обсуждению определенных вопросов во время видеосаммита ЕС присоединился и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В последние годы страны ЕС пытаются более тесно координировать свои действия в сфере безопасности и обороны, например, в вопросе финансирования совместных оборонных проектов.
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