Китайские власти вряд ли предпримут любые действия как по поддержке раZZии, так и по давлению на нее с призывом остановить войну в Украине.

Автор статьи Bloomberg обратил внимание, что пресс-релизы США и Китая после переговоров Джо Байден и Си Цзиньпиня очень разнились. В США основное внимание было сосредоточено на войне в Украине и санкционном давлении на раZZию, тогда как китайское правительство обратило внимание на приверженность Байдена непризнанию независимости Тайваня и нежеланию вести "холодную войну" между США и Китаем.

Поэтому они предполагают, что Китай будет противиться попыткам раZZии втянуть его в войну против Украины и не будет оказывать существенную военно-материальную помощь. Но в то же время правительство Китая не хочет давить на раZZию с призывом прекращения войны.

Однако в статье отмечают, что долгосрочная война раZZии против Украины принесет существенные потери китайской экономике. Вопрос лишь в том, сколь долго и какой объем потерь готов терпеть Китай.

Автор статьи отмечает, что подписание заявления о стратегическом партнерстве 4 февраля 2022 года стало для Китая обузой, ведь теперь он не может полностью отказаться от поддержки России, но возможное будущее поражение руZZьких войск в Украине в будущем станет катастрофой и для Китая.

Китай не готов вести открытое противостояние с Западом, так как 52% внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как в раZZии торговля Китая составляет едва 4%. Поэтому китайское руководство решило пытаться минимизировать поддержку Путина, но не вмешиваться, чтобы не дестабилизировать ситуацию дополнительно.