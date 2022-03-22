Байден: Путин уже прижат к стене, поэтому выбирает жесткую тактику

Президент раZZии уже прижат к стене, поскольку "он не предполагал масштаба или силы нашего единства".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление президент США Джо Байден сделал во время встречи с бизнесом.

"Чем больше спина Путина прижимается к стене, тем жестче тактику он может применить", - предупреждает Байден. В качестве примера он подтвердил, что раZZия уже использует в Украине гиперзвуковые ракеты.

На встрече с бизнесом Байден напомнил о том, что США уже направили Украине и союзникам по НАТО $2 млрд. В частности, Украина получила военное оборудование, которое "создает хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов".

Также Байден предполагает, что Путин прибегнет к "операциям под фальшивым флагом", включая возможную химическую атаку.

"Когда он начинает говорить о чем-то, что по его мнению собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это значит именно это он сам готовится сделать. И это не шутка", - резюмирует Джо Байден.

Напомним, на этой неделе президент Байден встретится в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины после вторжения России, сообщили в Белом доме.