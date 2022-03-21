Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk сворачивает бизнес на раZZии

Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk (Дания) полностью сворачивает работу на раZZии и планирует продать свои активы в стране-агрессоре. Об этом сообщается в письме компании копию которого опубликовал украинский предприниматель Денис Довгополый.

"Выполнение нормативных документов и ограничительных мер, введенных правительствами зарубежных стран в отношении РФ, а также ожидаемая экономическая турбулентность в экономике страны не позволяют нам продолжать свою деятельность в России", - говорится в письме компании.

В то же время Maersk останавливает прием новых заказов на всех своих сервисах, в том числе трансконтинентальных железнодорожных, океанских и авиационных, на раZZию и из раZZии.

По словам компании, для клиентов, чьи грузы находятся в процессе доставки, компания сделает все возможное для доставки груза до точки прибытия.

Информагентство Интерфакс также сообщило, что в компании напомнили, что планируют вывезти все ранее ввезенные на раZZию контейнеры до конца апреля. По данным Maersk, на раZZии у компании остается порядка 50 000 своих контейнеров, в основном порожних.





Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего шестью терминалами в России и двумя в Финляндии. Среди акционеров Global Ports также российская государственная атомная компания "Росатом" и российский бизнесмен Сергей Шискарев.

Группе также принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов. Офисы Maersk в России находятся в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке. Датская компания насчитывает около 500 сотрудников в России.