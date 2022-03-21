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Лондон готовится взять на себя управление британским подразделением «Газпрома» - Bloomberg
21:34 21.03.2022 |
Правительство Великобритании готовится временно взять на себя управление британским подразделением "Газпрома" по розничным поставкам.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Дочерняя компания Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. является главным кандидатом на попадание в специальный административный режим Великобритании, если она не сможет обеспечить непрерывность поставок. Чиновники внимательно следят за ситуацией в компании, у которой более 30 000 бизнес-клиентов.
Приготовления правительства Великобритании - последний признак того, что контролируемая раZZией компания подвергается давлению в результате вторжения.
Энергетические компании отказываются от сотрудничества с подразделениями "Газпрома" по оптовой торговле, и лишь несколько крупных европейских энергетических компаний все еще ведут дела с компанией на внебиржевом рынке.
Никто в розничном подразделении, которое торгуется как "Газпром энергия" и поставляло более пятой части британского коммерческого газа в 2020 году, не смог прокомментировать ситуацию. Дочерняя компания управляется из офисов в Лондоне и Манчестере и снабжает предприятия и государственные учреждения, в том числе подразделения британской Национальной службы здравоохранения.
Годовой объем энергии, поставляемой розничным подразделением, примерно в два раза выше, чем у Bulb Energy Ltd., поставщика бытовой энергии, которым в настоящее время управляют администраторы Teneo Inc.
Отчасти из-за своего размера "Газпром энергия", скорее всего, попадет прямо в специальное управление, а не через процесс регулятора Ofgem, который с августа использовался для перераспределения клиентов более двух десятков бытовых поставщиков.
Клиенты "Газпром энергии" не защищены ценовым потолком Ofgem, который ограничивает стоимость энергии только для домашних хозяйств. Если их контракты будут сокращены, многим придется подписывать сделки по гораздо более высоким ставкам, чем они платят в настоящее время.
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