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Информация об агентстве
Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 3,5% с 4,2%
20:00 21.03.2022 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 3,5% с ранее ожидавшихся 4,2%, а также резко повысило оценки инфляции.
"Перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усиливаются, а вторжение раZZии в Украину угрожает глобальным поставкам энергоресурсов", - говорится в сообщении агентства.
Ожидания темпов подъема ВВП еврозоны были ухудшены до 3% с 4,5%, США - до 3,5% с 3,7%, Великобритании - до 3,8% с 5%.
Пересмотр экономических прогнозов отражает не только подорожание энергоресурсов, но и более быстрые темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, чем это предполагалось ранее.
В 2023 году, как ожидают аналитики агентства, мировой ВВП увеличится на 2,8% против прежней оценки в 3%.
Рост экономик стран emerging markets без учета Китая в 2022 году прогнозируется на уровне 2,5%.
Fitch ожидает, что в этом году базовая инфляция в США будет находиться в районе 7% (по сравнению с прогнозировавшимися в декабре 4,5%), в еврозоне - 5% (2,6%), в Великобритании - 6,6% (4,5%).
"Глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой после отсутствия по меньшей мере два десятилетия. Это начинает ощущаться как момент смены инфляционного режима", - сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.
Западные санкции в отношении раZZии поставили под угрозу мировые поставки энергоресурсов, что потенциально создает значительные риски, которые негативно скажутся на восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и подстегнут инфляцию. Санкции вряд ли будут отменены в ближайшее время, отмечается в обзоре Fitch.
Россия поставляет около 10% мировых энергоресурсов, в том числе 17% природного газа и 12% нефти. Скачок цен на углеводороды увеличит издержки промышленности и снизит реальные доходы потребителей. В Европе возможны дефицит и нормирование энергии, если произойдет резкое прекращение поставок из России, полагают аналитики агентства.
Прогноз динамики ВВП на 2022-2023 гг. (в %):
|средний в 2017-2021гг
|2020г
|2021г
|2022г
|2023г
|США
|1,9
|-3,4
|5,7
|3,5
|1,6
|еврозона
|1,0
|-6,4
|5,3
|3,0
|2,3
|Китай
|6,0
|2,2
|8,1
|4,8
|5,1
|Япония
|-0,2
|-4,5
|1,7
|2,4
|1,8
|Великобритания
|0,7
|-9,4
|7,5
|3,8
|2,0
|развитые страны
|1,3
|-4,9
|5,1
|3,3
|1,9
|развивающиеся страны (EM)
|4,3
|-0,6
|7,3
|3,8
|4,3
|EM без Китая
|2,4
|-3,9
|5,8
|2,5
|3,2
|мир
|2,4
|-3,3
|5,9
|3,5
|2,8
Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):
|средний в 2017-2021гг
|2020г
|2021г
|2022г
|2023г
|США
|2,5
|1,4
|7
|4,5
|2,6
|еврозона
|1,5
|-0,3
|5
|3,4
|1,1
|Китай
|2
|0,2
|1,5
|2,7
|2,3
|Япония
|0,3
|-1,2
|0,8
|2,1
|0,4
|Великобритания
|2,1
|0,6
|5,4
|5,7
|1,9
Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):
|средний в 2017-2021гг
|2020г
|2021г
|2022г
|2023г
|США
|1,22
|0,25
|0,25
|2
|3
|доходность 10-летних UST
|1,91
|0,92
|1,51
|2,5
|3,2
|еврозона
|0
|0
|0
|0
|0,25
|Китай
|3,15
|2,95
|2,95
|2,7
|2,7
|Япония
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|Великобритания
|0,39
|0,1
|0,25
|1,25
|1,75
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