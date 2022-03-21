Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 3,5% с 4,2%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 3,5% с ранее ожидавшихся 4,2%, а также резко повысило оценки инфляции.

"Перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усиливаются, а вторжение раZZии в Украину угрожает глобальным поставкам энергоресурсов", - говорится в сообщении агентства.

Ожидания темпов подъема ВВП еврозоны были ухудшены до 3% с 4,5%, США - до 3,5% с 3,7%, Великобритании - до 3,8% с 5%.

Пересмотр экономических прогнозов отражает не только подорожание энергоресурсов, но и более быстрые темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, чем это предполагалось ранее.

В 2023 году, как ожидают аналитики агентства, мировой ВВП увеличится на 2,8% против прежней оценки в 3%.

Рост экономик стран emerging markets без учета Китая в 2022 году прогнозируется на уровне 2,5%.

Fitch ожидает, что в этом году базовая инфляция в США будет находиться в районе 7% (по сравнению с прогнозировавшимися в декабре 4,5%), в еврозоне - 5% (2,6%), в Великобритании - 6,6% (4,5%).

"Глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой после отсутствия по меньшей мере два десятилетия. Это начинает ощущаться как момент смены инфляционного режима", - сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Западные санкции в отношении раZZии поставили под угрозу мировые поставки энергоресурсов, что потенциально создает значительные риски, которые негативно скажутся на восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и подстегнут инфляцию. Санкции вряд ли будут отменены в ближайшее время, отмечается в обзоре Fitch.

Россия поставляет около 10% мировых энергоресурсов, в том числе 17% природного газа и 12% нефти. Скачок цен на углеводороды увеличит издержки промышленности и снизит реальные доходы потребителей. В Европе возможны дефицит и нормирование энергии, если произойдет резкое прекращение поставок из России, полагают аналитики агентства.



Прогноз динамики ВВП на 2022-2023 гг. (в %):

средний в 2017-2021гг 2020г 2021г 2022г 2023г США 1,9 -3,4 5,7 3,5 1,6 еврозона 1,0 -6,4 5,3 3,0 2,3 Китай 6,0 2,2 8,1 4,8 5,1 Япония -0,2 -4,5 1,7 2,4 1,8 Великобритания 0,7 -9,4 7,5 3,8 2,0 развитые страны 1,3 -4,9 5,1 3,3 1,9 развивающиеся страны (EM) 4,3 -0,6 7,3 3,8 4,3 EM без Китая 2,4 -3,9 5,8 2,5 3,2 мир 2,4 -3,3 5,9 3,5 2,8



Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):

средний в 2017-2021гг 2020г 2021г 2022г 2023г США 2,5 1,4 7 4,5 2,6 еврозона 1,5 -0,3 5 3,4 1,1 Китай 2 0,2 1,5 2,7 2,3 Япония 0,3 -1,2 0,8 2,1 0,4 Великобритания 2,1 0,6 5,4 5,7 1,9



Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):



