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Война России против Украины приведет к длительной инфляции в еврозоне, - ЕЦБ
10:17 21.03.2022 |
Война России против Украины приведет к высокому уровню инфляции в странах еврозоны. И он будет наблюдаться в течение длительного периода времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса Хурадо для Handelsblatt.
По его словам, до начала войны на 2022 год ЕЦБ прогнозировал рост ВВП на уровне 4% и чуть меньше на 2023 год.
"В наших последних прогнозах, даже в худшем сценарии на этот год, мы по-прежнему предполагаем рост более чем на 2% в еврозоне", - отметил он.
Он также подчеркнул, что никакой стагфляции ожидать не следует, но будет более высокая инфляция в течение более длительного периода.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕЦБ ищет финансовый механизм, который позволит украинским беженцам в Европе конвертировать свои сбережения в другие валюты по разумному курсу.
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