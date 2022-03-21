Байден посетит Польшу, чтобы обсудить с Дудой войну в Украине

Президент США Джозеф Байден посетит Польшу в пятницу, чтобы обсудить международный ответ на вторжение России в Украину.

Об этом заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Байден отправится в Варшаву, где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой.

Поездка Байдена в Польшу состоится через день после того, как он встретится в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза для обсуждения международных усилий по поддержке Украины после вторжения России, сообщили в Белом доме.

Белый дом также сообщил, что Байден проведет телефонный разговор в понедельник с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить их скоординированные ответы. в Украине.

Ранее Псаки сообщила, что Байден не намерен посещать Украину во время своего визита в Европу на следующей неделе.