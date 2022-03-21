ЕС рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго против РФ

Правительства стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о наложении нефтяного эмбарго на Россию в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Стремясь заставить президента России Владимира Путина вывести войска из Украины, ЕС вместе с западными союзниками уже ввел ряд санкций, включая замораживание активов российского центрального банка.

"Мы работаем над пятым раундом санкций и предлагается много новых имен", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Правительства ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел в понедельник, затем президент США Джо Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате Группы семи (G7), включая Японию.

Четыре раунда санкций ЕС, введенные за последние три недели, в том числе против 685 россиян и белорусов, а также против российских финансов и торговли, пока не заставили Кремль изменить курс в Украине.

Это оставляет перед блоком экономически труднейший выбор отказа от российской нефти, как это сделали Соединенные Штаты и Великобритания, но не 27 стран ЕС.

Дипломаты сообщили Reuters, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго как следующего логического шага, тогда как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Москва предупредила, что санкции ЕС в отношении российской нефти могут побуждать ее к закрытию магистрального газопровода в Европу. ЕС возлагается на Россию на 40% своего газа, а Германия - одна из наиболее зависимых экономик ЕС.

Германия также является самым крупным покупателем российской нефти в ЕС.

Все решения по санкциям ЕС требуют консенсуса. Франция, возглавляющая шестимесячное председательство в ЕС, вероятно окажется решающей.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что если ситуация в Украине ухудшится, не должно быть табу по санкциям.

Дипломаты заявили, что российская атака химическим оружием в Украине или мощная бомбардировка Киева может стать причиной энергетического эмбарго.