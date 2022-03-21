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Франция заморозила активы Центробанка РФ на 22 млрд евро и частных лиц на 150 млн евро
20:48 20.03.2022 |
Правительство Франции заморозило средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро. Также это коснулось счетов и недвижимости частных лиц, которые попали под санкции западных стран, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в воскресенье в эфире радиостанции RTL.
"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро*", - сказал министр в эфире радиостанции RTL.
По словам министра, на территории страны Франция заморозила недвижимость общей стоимостью 0,5 млрд евро, которые принадлежат примерно 30 россиянам.
Брюно Ле Мэр отметил, что Франция также арестовала две яхты российских олигархов за 150 млн евро.
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