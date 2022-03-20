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Северная Македония отменила безвиз для россиян
09:29 20.03.2022 |
Гражданам Российской Федерации в дальнейшем будут необходимы визы для поездок в Северную Македонию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует актуальная информация на сайте МИД страны в соответствующем разделе.
В российских СМИ отмечают, что до сих пор россияне могли путешествовать в Северную Македонию, имея загранпаспорт и приглашение или подтверждение туристической поездки. Такой безвизовый режим продлевали ежегодно 16 марта.
Изменения вероятно вступили в силу 17 марта.
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