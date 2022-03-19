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На Багамах выявили 3 млрд долларов российских денег
19:40 19.03.2022 |
В финансовых учреждениях на Багамах находятся активы на сумму около 3 млрд долларов, владельцы которых связаны с Россией. Данные раскрыл центральный банк карибской страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Багамы 12 марта распорядились прекратить все операции с российскими организациями, на которые западными странами были наложены санкции.
Центральный банк обнаружил депозиты на сумму 420 млн долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 млрд долларов "с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней" в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов.
Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы, которые могут храниться в багамских банках, обслуживающих местное население, заявил центральный банк.
В нем не говорится, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями.
Багамские острова громко осудила вторжение России в Украину, но, похоже, остается в противоречии с тем, насколько агрессивно она может участвовать в санкционных усилиях, не нанося ущерба своей относительно небольшой экономике.
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