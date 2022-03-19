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ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине - МИД
16:13 19.03.2022 |
ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине и все попытки России создать ложные предлоги для войны с Украиной обречены на провал, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные предлоги для ее варварской войны с Украиной обречены на провал. Ни одна мелочь не останется без внимания, чтобы привлечь Россию и ее должностных лиц к ответственности за преступления против Украины", - написал Николенко в Twitter в субботу.
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