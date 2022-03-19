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Информация об агентстве
ЕС рассматривает отчуждение активов российских олигархов в пользу Украины – Bloomberg
11:14 19.03.2022 |
Официальные лица Европейского Союза обсуждают возможность использования активов российских олигархов, которые находятся под санкциями, для финансирования Украины на восстановление после войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, обсуждение находится на ранней стадии, никаких конкретных решений пока не принято.
Собеседники агентства утверждают, что в качестве одного из вариантов рассматривается "использование активов для выплаты военных репараций".
Издание отмечает, что официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, прокомментировал эту информацию, что "на данный момент активы только заморожены", а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен "не просила изучить этот вопрос".
После вторжения России в Украину ЕС наложил санкции на десятки российских бизнесменов, в том числе на некоторых самых богатых миллиардеров страны. После принятия санкций несколько государств-членов заморозили активы, такие как суперъяхты, частные самолеты и недвижимость.
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