Бельгия откладывает на 10 лет отказ от АЭС из-за войны в Украине

Бельгия решила отложить на десять лет планируемый на 2025 год поэтапный отказ от ядерной энергетики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух последних ядерных реакторов на десять лет", - пишет он.

Напомним, российское вторжение в Украину привело к росту мировых цен на энергоресурсы. Дополнительно рост цен подтолкнул планы стран Запада отказаться от потребления нефти и газа из РФ.