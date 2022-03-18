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В Германии ожидают более длительной рецессии из-за войны в Украине
16:34 18.03.2022 |
Немецкие экономисты ожидают более длительной рецессии в Германии из-за войны в Украине. Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) прогнозирует "повышенную конъюнктурную неуверенность" на период с марта до конца мая. "Многое указывает на то, что инфляция, вызванная ценовым шоком на энергоносители из-за российского вторжения и которая и так уже находилась на высоком уровне, лишь ускорится", - цитирует в пятницу, 18 марта, агентство Reuters слова научного директора IMK Себастиана Дуллиена (Sebastian Dullien).
Немецкий институт экономический исследований (DIW) делает аналогичные прогнозы. "Немецкая экономика сократилась бы в первом квартале 2022 года и без войны. Но с учетом войны рецессия может продлиться и во втором квартале. Если ситуация успокоится, то рецессия останется краткосрочной и мягкой", - заявил директор DIW Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) в интервью газете Augsburger Allgemeine.
Критика эмбарго на поставки энергоносителей из России
Особенно критично Фрацшер относится к усиливающимся требованиям о введении эмбарго на российские энергоносители и прекращении поставок топлива из России. "В этом случае потеря рабочих мест в Германии неизбежна. Экономическая цена для Германии будет не много ниже, чем в пандемию", - предупреждает он.
По словам Фрацшера, "с сугубо моральной точки зрения" краткосрочное эмбарго против России, то есть полный отказ от газа, сырья и зерна из РФ, был бы, "конечно, правильным", но "ущерб для Германии и всего мира был бы слишком большой". В этой связи экономист указал в качестве более приемлемой, по его мнению, альтернативы более широкую экономию топлива в ФРГ, предложив, в частности, менее активно пользоваться личным автотранспортом.
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