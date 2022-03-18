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В Германии суд запретил распространение немецкой программы RT
16:27 18.03.2022 |
Суд в Германии в срочном порядке вынес предварительное решение о запрете программы российской государственной телекомпании RT на немецком языке. "После срочного решения административного суда Берлина программа RT DE временно не подлежит дальнейшей организации и распространению", - сообщила пресс-служба суда в пятницу, 18 марта.
Судьи отклонили срочное ходатайство, поданное компанией RT DE Productions GmbH. Рассмотрения дела по существу еще не было.
В начале февраля германский медиарегулятор запретил вещание RT DE в прямом эфире из-за отсутствия лицензии. В связи с этим RT DE подала жалобу в суд, а затем и ходатайство о вынесении частного определения, которые теперь было отклонено. RT DE имеет возможность обжаловать решение суда.
Британский регулятор отобрал лицензию у RT
Между тем в Великобритании регулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание у телеканала RT на фоне расследований о том, как российская телекомпания освещает войну в Украине. Решение вступило в силу незамедлительно.
В заявлении Ofcom говорится, что, по заключению британского регулятора, лицензиат RT - ANO TV Novosti - не удовлетворяет условиям для обладания лицензией на вещание в Соединенном Королевстве.
Ofcom принял такое решение на фоне 29 расследований о беспристрастности RT при освещении российского вторжения в Украину. "Мы пришли к выводу, что в данных обстоятельствах мы не можем считать RT ответственной вещательной компанией", - говорится в заявлении британского регулятора.
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