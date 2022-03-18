Нидерланды заморозили российские активы на 200 млн евро

Финансовые учреждения Нидерландов заморозили около 200 млн евро российских активов, сообщает местное издание NOS со ссылкой на заявление главы Центрального банка страны Клааса Кнота.

Ранее министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах страны замороженных активов насчитывается 6 млн евро. Позже Кнот заявил, что эта цифра значительно возросла.

"Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 млн евро", - сообщил он.

По его словам, большинство связей с Россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании.

"Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать", - пояснил Кнот.