Болгария выдворяет сразу 10 дипломатов РФ

МИД Болгарии объявил персонами нон грата сразу десять российских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство BGNES.

"По предложению компетентных органов Республики Болгария, по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым, Болгария сегодня объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, предоставив им 72 часов для выезда из страны", - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Василий Георгиев вручил послу РФ Элеоноре Митрофановой соответствующую вербальную ноту.

По информации компетентных органов, указанные сотрудники посольства Российской Федерации в Болгарии осуществляли на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Митрофанова воспринимает этот поступок болгарских властей как крайне неприязненный. Москва имеет право на взаимные действия, указала она.

Напомним, 14 марта стало известно, что Министерство иностранных дел Словакии высылает трех российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 72 часов.