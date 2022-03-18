Норвегия выделяет дополнительные 300 млн евро на усиление пограничного с РФ района

Правительство Норвегии 18 марта объявило о выделении дополнительных 300 млн евро на оборонные нужды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Правительство выделяет дополнительные три миллиарда крон – около 308 млн евро – на оборонные нужды, в частности, для усиления военного присутствия на крайнем севере Норвегии, где она граничит с Россией.

"Хотя риска нападения России на Норвегию нет, нужно понимать, что наш сосед стал более опасным и непредсказуемым, - отметил министр обороны Одд Роджер Эноксен. - У России есть свои интересы в зонах по соседству с нами, а также значительные экономические интересы на Севере".

Финансовый пакет предусматривает усиление присутствия флота, дополнительные учения для военнослужащих и резервистов, закупки дополнительных запасов боеприпасов, горючего и другой стратегической продукции, совершенствование мер противодействия киберугрозам и разведке.

Норвегия имеет с Россией 196 км сухопутной границы в Арктике и огромную протяженность границы в Баренцевом море.

В настоящее время страна проводит крупные учения с привлечением морских, воздушных и сухопутных сил, в которых принимают участие 30 тысяч военных из стран НАТО и партнёрских Швеции и Финляндии.

После полномасштабного нападения РФ на Украину уже ряд европейских стран объявили об увеличении расходов на оборону, включая Швецию и Финляндию, которые не являются членами НАТО.