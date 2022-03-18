Финансовые новости
- |
- 18.03.22
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Норвегия выделяет дополнительные 300 млн евро на усиление пограничного с РФ района
15:08 18.03.2022 |
Правительство Норвегии 18 марта объявило о выделении дополнительных 300 млн евро на оборонные нужды.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.
Правительство выделяет дополнительные три миллиарда крон – около 308 млн евро – на оборонные нужды, в частности, для усиления военного присутствия на крайнем севере Норвегии, где она граничит с Россией.
"Хотя риска нападения России на Норвегию нет, нужно понимать, что наш сосед стал более опасным и непредсказуемым, - отметил министр обороны Одд Роджер Эноксен. - У России есть свои интересы в зонах по соседству с нами, а также значительные экономические интересы на Севере".
Финансовый пакет предусматривает усиление присутствия флота, дополнительные учения для военнослужащих и резервистов, закупки дополнительных запасов боеприпасов, горючего и другой стратегической продукции, совершенствование мер противодействия киберугрозам и разведке.
Норвегия имеет с Россией 196 км сухопутной границы в Арктике и огромную протяженность границы в Баренцевом море.
В настоящее время страна проводит крупные учения с привлечением морских, воздушных и сухопутных сил, в которых принимают участие 30 тысяч военных из стран НАТО и партнёрских Швеции и Финляндии.
После полномасштабного нападения РФ на Украину уже ряд европейских стран объявили об увеличении расходов на оборону, включая Швецию и Финляндию, которые не являются членами НАТО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине
|Энергетический Евросоюз. Что дает Украине присоединение к ENTSO-E
|Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по «геноцидe»
|PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Производитель шин Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает деятельность в России
|Burger King прекращает корпоративную поддержку ресторанов в России
|Крупнейший в мире производитель стекла приостанавливает инвестиции в Россию
|Болгария выдворяет сразу 10 дипломатов РФ
|Норвегия выделяет дополнительные 300 млн евро на усиление пограничного с РФ района
|Украина получает следующие 300 млн из пакета экстренного макрофина ЕС
Это интересно
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили