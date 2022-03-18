Президент Европарламента: пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки

Президент Европарламента Роберта Метсола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью литовскому вещателю LRT.

Метсола отметила, что то, что уже сделал ЕС для давления на Россию, не может считаться достаточным, пока война продолжается.

"Европарламент и ЕС ежедневно должны посылать четкий сигнал: мы не остановимся, пока это не прекратится", - подчеркнула она.

Роберта Метсола напомнила, что Европарламент сразу призвал отключить Россию от платежной системы SWIFT и будет настаивать, чтобы под санкции попадали новые и новые российские банки.

"Во-вторых, нужно сводить энергозависимость Европы от российского газа к нулю. Если этого не делать, мы продолжим прямо и косвенно финансировать войну. Храбрые украинцы ежедневно жгут российские танки - а мы даем России деньги на новые. Парламент очень четко выразил свое мнение, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы ни одна страна-член не зависела от газа из РФ", - подчеркнула президент Европарламента.

Она отметила, что понимает, что сейчас у отдельных стран нет альтернативы российскому газу, и этот вопрос нужно решать, а также подготовиться к сценарию, что Кремль воспользуется этой уязвимостью и прекратит поставки к ним.

"Мы уже опоздали с энергонезависимостью, но решения и альтернативы есть", - отметила Роберта Метсола.