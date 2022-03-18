Лицензия на вещание телеканала RT в Британии отозвана регулятором Ofcom

Лицензия на вещание российского государственного телеканала RT в Британии отозвана регулятором Ofcom.

Решение об отзыве лицензии вступает в силу немедленно, говорится в сообщении регулятора.

"Мы отозвали лицензию RT на вещание в Великобритании с немедленным вступлением в силу. Мы не считаем, что RT имеет право владеть британской лицензией, и не думаем, что он может быть ответственным вещателем", - говорится в сообщении Ofcom в "Твиттере".

Телеканал уже исчез со всех платформ вещания в Великобритании. В ЕС он был удален с платформ вещания ранее в этом месяце в результате запрета, наложенного Европейским союзом.

В пресс-службе RT решение Ofcom об отзыве у телеканала лицензии на вещание в Великобритании назвали политическим.