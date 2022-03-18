Финансовые новости
- |
- 18.03.22
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Япония вводит санкции в отношении 15 граждан России и девяти организаций - МИД страны
09:36 18.03.2022 |
МИД Японии объявил о введении санкций в отношении 15 российских физлиц, в числе которых официальный представитель МИД Мария Захарова, и девяти организаций в связи с ситуацией в Украине.
"С учетом нынешней международной ситуации в Украине, в целях поддержания международного мира и безопасности (...) кабинет министров согласовал такие меры, как замораживание активов для должностных лиц Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД Японии.
Согласно опубликованному списку, санкции вводятся в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, восьми замминистров обороны - Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, начальника ГРУ Игоря Костюкова, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, сенатора Сулеймана Керимова и члена Госдумы Андрея Скоча.
Кроме того, под санкции подпадают девять российских организаций. Среди них - "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация и другие.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по «геноцидe»
|PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов
|США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?
|$13,6 млрд от Байдена. Как поделят помощь США для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россия отменила голосование по ее резолюции в Совбезе ООН
|Агентство S&P снизило рейтинг России до преддефолтного
|Президент Европарламента: пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки
|Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине
|Лицензия на вещание телеканала RT в Британии отозвана регулятором Ofcom
|Как война РФ против Украины убивает IT-сферу в Беларуси
Это интересно
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили