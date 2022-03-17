Палата представителей Конгресса США проголосовала за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России

 

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования.

За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты представителей, восемь конгрессменов выступили против.

При этом в заявлении на странице Палаты представителей в твиттере отмечается, что законопроект также предусматривает "приостановку нормальных торговых отношений... с Беларусью".

Таким образом, законопроект поддержали более двух третей членов палаты, что требуется для его передачи на рассмотрение в Сенат Конгресса США.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что страны G7 примут меры по отмене статуса России как страны наибольшего благоприятствования, а также будут стремиться препятствовать российским займам у Всемирного банка и МВФ.

"Каждая из стран намерена принять меры по отмене статуса страны наибольшего благоприятствования для России", - заявлял он.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

21:58 PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов

17:49 Украинцы с начала военных действий обналичили 35,5 млрд грн - глава Совета НБУ

13:14 НКЦБФР упростила процедуру покупки украинских военных облигаций для нерезидентов

12:56 Фунт укрепляется к доллару 17 марта перед заседанием Банка Англии

12:32 Азиатские биржи 17 марта закрылись ростом

12:28 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.03.22

10:58 Coinbase раскрыла планы по развитию связанного с деривативами подразделения

10:47 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.03.22

10:43 Остаток средств на корсчетах банков 17.03.22

09:34 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.03.2022

08:43 Цена золота 17 марта коррекционно растет

08:37 Доллар 17 марта стабилен к евро после заседания ФРС США

07:38 Фондовые индексы США 16 марта закрылись ростом на решении ФРС повысить ставки

16.03 ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п., готовится приступить к сокращению активов на балансе

16.03 Украина легализировала криптовалюту. Зеленский подписал закон о виртуальных активах

• дальше…

17:50 Ущерб инфраструктуре от войны за неделю вырос до $62,6 млрд - KSE Institute

17:49 Украинцы с начала военных действий обналичили 35,5 млрд грн - глава Совета НБУ

16:16 Украина сможет импортировать электроэнергию из стран Европы в ближайшие недели-месяцы

16:01 Prozorro.Продажі открывает новый вид торгов. Деньги пойдут на украинскую армию

15:54 Гетманцев предлагает изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение цен

15:45 Польша объявила об отказе от российского газа с 2023 года

15:26 Нефть стремительно дорожает 17 марта из-за риска перебоев в поставках

13:11 Российские оккупанты уже украли у Украины воды на 620 млн грн - Госэкоинспекция

12:10 В Украине создали государственное информагентство «Ре-информ»

11:43 $13,6 млрд от Байдена. Как поделят помощь США для Украины

• дальше…

23:16 Палата представителей Конгресса США проголосовала за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России

22:33 Украина добилась отстранения РФ от работы в Дунайской комиссии

22:23 МВФ предупредил о рисках для развивающихся стран после повышения ставки ФРС

21:59 Российские олигархи прячут $200 млрд на офшорных счетах швейцарских банков

17:59 Война России против Украины нарушила работу более половины немецких фирм

15:45 Польша объявила об отказе от российского газа с 2023 года

15:31 Nestle отказалась уйти из России, - Шмыгаль

13:11 Российские оккупанты уже украли у Украины воды на 620 млн грн - Госэкоинспекция

12:23 В России остановил полеты крупнейший в стране авиаперевозчик «Волга-Днепр»

11:59 Россия выплатила купон по евробондам в валюте

11:43 $13,6 млрд от Байдена. Как поделят помощь США для Украины

11:15 Зона Z. Как в ПАСЕ признали ПМР и что может дать Украине это признание

10:04 Санду отреагировала на признание в ПАСЕ Приднестровья оккупированным Россией

09:43 Банковский комитет Сената одобрил переназначение Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок

09:14 Leroy Merlin отключила от системы украинскую «дочку». В РФ сеть работает несмотря на войну

• дальше…

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

15.03 В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

12.03 «Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»

11.03 В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»

11.03 В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

11.03 В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих АЗС

10.03 Украина продлила карантин по Covid до конца мая

10.03 В «Дие» появится новое временное цифровое удостоверение «еДокумент» - Шмыгаль

10.03 В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска

07.03 Украинские мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг

04.03 Потери россиян в Украине: более 9 тысяч погибших, 939 бронемашин, самолеты, средства ПВО и т.д.

• дальше…

18:11 США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?

17:54 ВАКС снизил размер залога за Насирова до 31 млн грн

12:10 В Украине создали государственное информагентство «Ре-информ»

11:43 $13,6 млрд от Байдена. Как поделят помощь США для Украины

11:15 Зона Z. Как в ПАСЕ признали ПМР и что может дать Украине это признание

16.03 В НАТО договорились продолжить поставки оружия Украине

16.03 Мир ценой субъектности. Зачем Зеленский отказывается от НАТО

16.03 Зеленский обратился к Конгрессу США: дайте системы ПВО, если не можете закрыть небо

16.03 Сербия впервые присоединилась к «украинским» санкциям ЕС

16.03 В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink - Федоров

16.03 США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев

16.03 Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве

15.03 Байден подписал закон, предусматривающий $13,6 млрд для помощи Украине

15.03 Что объединяет ОПЗЖ, УПЦ МП и российскую пропагандистку Овсянникову с плакатиком «Нет войне»

15.03 В США и НАТО обсуждают вопрос об усилении ПВО Украины

• дальше…

23:11 Представлен Redmi K50 — первый в мире смартфон на платформе Dimensity 8100

22:58 Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro

21:58 Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году

16:24 Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в 2021 году

10:40 Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс

16.03 Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев

16.03 Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах

16.03 BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины

16.03 Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси

16.03 Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров

16.03 В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов

16.03 Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами

16.03 Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе

15.03 650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi

15.03 Tesla значительно повышает цены на все электромобили

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно