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Палата представителей Конгресса США проголосовала за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России
23:16 17.03.2022 |
Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования.
За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты представителей, восемь конгрессменов выступили против.
При этом в заявлении на странице Палаты представителей в твиттере отмечается, что законопроект также предусматривает "приостановку нормальных торговых отношений... с Беларусью".
Таким образом, законопроект поддержали более двух третей членов палаты, что требуется для его передачи на рассмотрение в Сенат Конгресса США.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что страны G7 примут меры по отмене статуса России как страны наибольшего благоприятствования, а также будут стремиться препятствовать российским займам у Всемирного банка и МВФ.
"Каждая из стран намерена принять меры по отмене статуса страны наибольшего благоприятствования для России", - заявлял он.
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