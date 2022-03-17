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Дионисий Галикарнасский
Война России против Украины нарушила работу более половины немецких фирм
17:59 17.03.2022 |
Война против Украины, развязанная Россией, обострила уже существовавшие проблемы немецкой промышленности. Около 60 процентов немецких компаний сообщают о дополнительных перебоях в логистических цепочках снабжения и поставок, вызванных войной. Об этом свидетельствует опрос предприятий, проведенный Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK), результаты которого опубликованы в четверг, 17 марта. Уже в ходе опроса, проведенного в начале года, 84 процента компаний сообщали о затруднениях с поставками.
По словам замглавы DIHK Ральфа Штоффельса (Ralf Stoffels), наибольшие проблемы испытывают средние предприятия. "Они сами получают меньше исходных продуктов, или же, как в случае с энергией, получают их по очень высокой цене", - сказал Штоффельс. В то же время компании могут передать потребителям лишь часть выросших расходов, и, кроме того, из-за перебоев в собственных логистических цепочках поставляют конечную продукцию с большими задержками.
Немецкие компании поддерживают санкции против России
Как отмечают в DIHK, речь идет о большом числе немецких фирм, продукция которых играет решающую роль в мировых цепочках поставок, поскольку "большинство автомобилей, смартфонов или промышленных станков содержат произведенные в Германии компоненты". Штоффельс призвал менеджеров и политиков совместно решить эти проблемы.
При этом замглавы DIHK подчеркнул, что введенные Западом санкции против России не ставятся под вопрос. По его словам, поддержка штрафных мер в отношении России высока даже в компаниях, понесших значительные финансовые убытки из-за них. "Для многих просто невыносимо заниматься бизнесом в стране, с территории которой развязана такая агрессивная война", - заявил Штоффельс.
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