Банковский комитет Сената одобрил переназначение Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок

Банковский комитет Сената одобрил переназначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на второй срок.

Комитет также одобрил кандидатуру Лейл Брейнард на пост заместителя председателя ФРС и кандидатов на два других вакантных поста в совете управляющих американского ЦБ, выдвинутых президентом США Джо Байденом, - Лизу Кук и Филипа Джефферсона.

Теперь кандидатуры должны быть рассмотрены и утверждены Сенатом в целом, отмечает Market Watch.

Члены банковского комитета одобрили переназначение Пауэлла 23 голосами "за" при одном голосе "против". Против голосовала сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Днем ранее Сара Блум Раскин отказалась от выдвижения на пост заместителя председателя по банковскому надзору ФРС после того, как стало понятно, что ее кандидатура не получит поддержки законодателей. Раскин, которую активно поддерживали прогрессивные демократы, включая Уоррен, не получила поддержки республиканцев, а также сенатора-демократа Джо Манчина, которого не устроила ее позиция по вопросам климата.

В среду банковский комитет Сената также одобрил кандидатуру Сандры Томпсон в качестве федерального регулятора ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.