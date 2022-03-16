ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году, ждет инфляцию на уровне 4,3% вместо 2,6%

Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США, повысила прогноз подъема потребительских цен в стране в 2022 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 2,8% по итогам текущего года против прогнозируемых в декабре 4%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

Прогнозы для ВВП страны на 2023 и 2024 год сохранены без изменений: в 2023 году предполагается рост на 2,2%, в 2024 году - на 2%.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 4,3% с 2,6%, в следующем - до 2,7% с 2,3%, в 2024 году - до 2,3% с 2,1%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,5%, так же как и в следующем. Прогнозы оставлены на декабрьском уровне. А вот в 2024 году ФРС ждет безработицу на уровне 3,6% против ранее прогнозируемых 3,5%.